WTA Monastir - Alizé Cornet rêvait "de jouer en finale contre Ons Jabeur", plutôt que contre Mertens

(Belga) Alizé Cornet sera l'adversaire d'Elise Mertens ce dimanche en finale du Jasmin Open à Monastir. Dans la première demi-finale, la Française (WTA 37), 32 ans, tête de série N.3 du tableau, a en effet battu 6-4, 6-3 la Russe Veronika Kudermetova (WTA 12), tête de série N.2, qui n'est autre que la partenaire de double de la Limbourgeoise.

"Il y avait du vent et je pense avoir mieux géré les conditions de jeu qu'elle", a dit la Niçoise à la WTA après sa victoire. "Je savais que je devrais courir sur chaque balle, car Veronika joue très vite. Il fallait que je sois prête et solide sur mes jambes. Et peut-être qu'elle a parfois cherché à précipiter ses frappes. Elle a hérité de tellement de balles de break, mais j'ai été très solide mentalement (NdlR : elle en a écarté 9 sur 11). J'ai chaque fois bien servi et cela m'a beaucoup aidé." Bénéficiaire d'une invitation, Alizé Cornet disputera en Tunisie la quinzième finale de sa carrière et sa première depuis le mois d'août 2021, à Chicago. La Française, qui n'a pas encore perdu le moindre set, cherchera à y décrocher son septième titre. Et à la croire, elle aurait préféré affronter une autre adversaire qu'Elise Mertens. "C'est vraiment une belle semaine pour moi. J'ai notamment pu aller à la mer tous les jours", a-t-elle encore ajouté avec le sourire. "Mais pour être honnête, mon rêve était de jouer contre Ons Jabeur en finale ici. J'étais triste de la voir perdre (NdlR : face à l'Américaine Claire Liu en quarts de finale)." Claire Liu que Mertens a écarté en deux sets (6-4, 6-0) dans la foulée afin de se qualifier pour sa première finale de la saison sur le circuit.