Intercontinental GT Challenge - Le Grézien Ulysse De Pauw 2e des 8 Heures d'Indianapolis

Engagé sur une Ferrari 488 GT3, Ulysse De Pauw a raté de peu la victoire dans la nuit de samedi à dimanche lors des 8 Heures d'Indianapolis, aux États-Unis, deuxième manche de l'Intercontinental GT Challenge.

Engagé aux côtés de deux pilotes officiels Ferrari, le Brésilien Daniel Serra et l'Italien Antonio Fuoco, Ulysse De Pauw a fait partie des animateurs des 8 Heures d'Indianapolis, course réservée aux GT3. La Ferrari a régulièrement pointé en tête jusqu'au sprint final entre Antonio Fuoco et la Mercedes-AMG GT3 de son compatriote Rafaelle Marciello. Un sprint de pratiquement deux heures qui s'est terminé dans le dernier tour à l'avantage de la Mercedes que Marciello partageait avec l'Espagnol Dani Juncadella et le Canadien Daniel Morad. Ils se sont imposés avec 8 dixièmes d'avance à peine sur la Ferrari de Serra/De Pauw/Fuoco. Pour Raffaelle Marciello et Dani Juncadella, c'est un deuxième succès d'affilée en Intercontinental GT Challenge après celui aux 24 Heures de Spa-Francorchamps en juillet dernier. Deuxième belge engagé, Jan Heylen (Porsche 911 GT3 R) a terminé 11e du classement général et 5e de la catégorie Pro-Am.