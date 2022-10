"Je n'arrive pas à y croire": Pierre Gasly en colère, un engin de dépannage a été vu en bord de piste lors du GP du Japon

Un engin de dépannage a été vu en piste lors du Grand Prix du Japon de Formule 1, interrompu au 3e tour à cause de la pluie, selon des images de F1TV.

Sur ces images, largement reprises sur les réseaux sociaux, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) passe à côté d'un camion signalé par son feu clignotant alors que les conditions pluvieuses sont très délicates pour les pilotes.

Un incident qui a provoqué la colère du Français : "C'est inacceptable ! Comment c'est possible ? Je n'arrive pas à y croire".

L'incident, qualifié de "pire qu'inacceptable" par le directeur de l'écurie Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, s'est passé au 2e tour sous régime de drapeau rouge quand les pilotes roulaient pour revenir aux stands.

La course a été interrompue en raison des conditions et pour permettre l'évacuation des monoplaces de deux pilotes ayant abandonné: le Thaïlandais Alex Albon (Williams) en raison de problèmes mécaniques et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) après un accident.

"Nous risquons nos vies"

On a ensuite pu voir Gasly très énervé dans son garage par cet événement, qui rappelle l'accident qui avait causé la mort à 25 ans du Français Jules Bianchi au Japon, sur ce même circuit.

Espoir de la F1 française, le jeune homme a vu sa trajectoire interrompue brutalement le 5 octobre 2014, au 42e tour du GP du Japon.

Sous la pluie, il a perdu le contrôle de sa Marussia dans le virage 7 et sa monoplace s'est encastrée sous un engin de levage qui finissait d'évacuer la Sauber de l'Allemand Adrian Sutil, sortie de la piste au tour précédent.

De retour en France, Jules Bianchi était mort après plusieurs mois de coma à Nice, sa ville natale, en 2015. Bianchi était le parrain sportif de Charles Leclerc, le pilote Ferrari.

"Aucun respect pour la vie des pilotes, aucun respect pour la mémoire de Jules, incroyable", a écrit sur Instagram son père Philippe Bianchi, capture d'écran de l'incident à l'appui.

"+WTF+. Comment ça a pu arriver ? Nous avons perdu une vie dans cette situation il y a quelques années. Nous risquons nos vies, surtout dans ces conditions. On veut courir. Mais ça... Inacceptable", a twitté pour sa part le pilote britannique de McLaren Lando Norris.

"On ne voyait rien (...) j'étais surpris que le départ soit donné, c'était dangereux (...) On joue avec le feu, je vous garantis qu'il y aura des crashs si on repart dans ces conditions-là", a également réagi sur Canal+ Alex Albon après son abandon.

Aucune heure de nouveau départ n'avait été donnée deux heures après le premier départ à 14h00 locales (07h00 françaises).