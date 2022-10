Taylor Fritz écarte Frances Tiafoe de l' ATP Tokyo et remporte son 3e titre de la saison

(Belga) Taylor Fritz a remporté le tournoi ATP 500 de Tokyo, joué sur surface dure et doté de 1.953.285 dollars, dimanche au Japon. Dans une finale 100% américaine face à Frances Tiafoe, 19e mondial et tête de série N.4, Fritz, 11e mondial et tête de série N.3, l'a emporté en deux sets 7-6 (7/3), 7-6 (7/2) en 1h56.

Fritz, 24 ans, remporte ainsi son troisième trophée cette saison en autant de finales disputées, pour neuf au total en carrière. Il avait déjà gagné les tournois d'Eastbourne et Indian Wells. Tiafoe, 24 ans et demi-finaliste du dernier US Open, manque lui une occasion de remporter le deuxième tournoi de sa carrière après celui de Delray Beach en 2018. Cette année, il avait déjà perdu en finale à Estoril. (Belga)