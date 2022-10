La Pro League annonce de nouvelles mesures suite aux chants racistes des fans du Beerschot

(Belga) Suite aux chants racistes entonnés par des supporters du Beerschot samedi lors du déplacement au RWDM (2-0) dans le cadre de la 8e journée de la Challenger Pro League, la Pro League a annoncé de nouvelles mesures.

"C'est tout simplement stupide", a tweeté dimanche le CEO de Pro League Lorin Parys "Le procureur fédéral va travailler sur la base du rapport de match. Le Beerschot a été contacté et une réunion avec les supporters suivra. La Pro League apportera son soutien mais assurera également un suivi rigoureux." "Nous condamnons les chants racistes dans et autour de nos stades", a confirmé la Pro League "La Pro League a déjà demandé à Beerschot de s'entretenir avec les fans concernés. Il n'y a pas de place pour le racisme. Des mesures seront donc prises." Ce n'est pas le premier incident impliquant des supporters de Beerschot. En décembre dernier, des images ont circulé sur les médias sociaux les montrant en train de scander des slogans nazis et anti-juifs. La police d'Anvers a ouvert une enquête suite à cet incident. (Belga)