Ashleigh Moolman-Pasio première lauréate finale du Tour de Romandie

(Belga) La Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx) a inscrit son nom au palmarès de la première édition du Tour de Romandie féminin (WorldTour) à l'issue de la 3e et dernière étape, longue de 147,6 km entre Fribourg et Genève, remportée par la Polonaise Marta Lach (Ceratizit-WNT) dimanche en Suisse.

La Néo-Zélandaise Ella Harris (Canyon/SRAM Racing) et la Néerlandaise Quinty Ton (Liv Racing Xstra) ont franchi la côte de Trelex (2,4 km à 5,6 pour-cent), dont le sommet culminait à 33 km de l'arrivée, avec une marge de 1:50 sur le peloton. Reprises à 2 km du but, les fuyardes n'ont pas pu résister au retour du peloton, dont l'appétit s'est aiguisé au fil des kilomètres en vue du sprint final. C'est finalement Lach, 25 ans, qui s'est montrée la plus véloce. Elle a devancé la Russe Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss) et la Cubaine Arlenis Sierra (Movistar), lauréate de la première étape. Marthe Truyen (Plantu-Pura), l'une des deux Belges au départ de la course suisse, a terminé 10e du jour. Samedi, Moolman-Pasio a remporté en solitaire l'étape reine entre Sion et Thyon 2000, s'imposant devant la championne du monde néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) et l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). C'est aussi le classement du général final. Julie Van De Velde (Plantur-Pura), l'autre représentante noire-jaune-rouge, a fini au 17e rang. C'est la 44e victoire en carrière pour la grimpeuse africaine, la 6e dans une épreuve par étapes. (Belga)