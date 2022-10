Elise Mertens surclasse Alizé Cornet et s'offre un 7e titre sur le circuit

(Belga) Elise Mertens (WTA 42/N.5) n'a pas manqué sa première finale de la saison. Dimanche en Tunisie, la Belge de 26 ans s'est largement imposée 6-2, 6-0 après 1h20 de jeu contre la Française Alizé Cornet (WTA 37/N.3) en finale du tournoi de tennis WTA 250 de Monastir (dur/251.750 dollars). C'est le 7e titre WTA pour Mertens.

Après un début de partie équilibré entre deux joueuses ramenant beaucoup de balles, la Limbourgeoise a pris l'avantage en breakant Cornet dans le 5e jeu avant de confirmer dans la foulée (4-2). La N.1 belge a enchaîné un nouveau break avant de conclure le premier set d'un smash rageur (6-2). Mertens a ensuite passé la démultipliée. Grâce à dix jeux de rang et une belle partition, notamment au service, elle n'a jamais douté dans un second set remporté 6-0 en 34 minutes à peine. C'est donc le 7e titre pour celle qui est désormais entourée par Philippe Dehaes. Mertens, qui disputait sa onzième finale en carrière, avait déjà triomphé à Hobart (2017, 2018), Lugano (2018), Rabat (2018), Doha (2019) et Melbourne (2021). "Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens actuellement, je suis tellement contente de m'imposer ici. J'ai eu une semaine incroyable et je serai assurément de retour l'année prochaine", a lancé Elise Mertens, émue de remporter un premier titre après une année 2022 compliquée. "Pour tous les enfants qui sont présents ici, vous pouvez atteindre vos objectifs si vous travailler dur." Cornet, 32 ans et invitée en Tunisie, disputait sa 15e finale, la première de l'année. Elle reste bloquée à six titres, le dernier remontant déjà à Gstaad en 2018. (Belga)