Le Belge Gianni Vermeersch devient le tout premier champion du monde de gravel bike de l'histoire

Gianni Vermeersch est devenu le tout premier champion du monde de gravel de l'histoire. Le Belge s'est imposé en solitaire après un parcours de 194 km, avec 73% de passage sur la terre, et 800m de dénivelé, entre Vicence et Cittadella, dimanche en Italie. L'Italien Daniel Oss a terminé 2e alors que le Néerlandais Mathieu van der Poel a réglé Greg Van Avermaet dans le sprint pour la 3e place.

Le pensionnaire de l'équipe Alpecin-Fenix a très longtemps été échappé en compagnie de l'Italien Daniel Oss mais c'est seul que le Belge de 29 ans s'est présenté dans le final. Vermeersch, également habitué à s'illustrer dans les labourés, a apporté à la Belgique un nouveau maillot irisé après celui acquis par Remco Evenpoel à Wollongong sur route fin septembre.

Vermeersch aura donc dompté les pièges du parcours et les cadors présents au départ comme Mathieu van der Poel, quadruple champion du monde cyclocross (2015, 2019, 2020 et 2021), et le Slovaque Peter Sagan, triple champion du monde sur route, ou encore Van Avermaet, champion olympique 2016.

Samedi, Pauline Ferrand-Prévot, déjà championne du monde sur route (2014), de cyclocross (2015) et de mountainbike (2015, 2019, 2020, 2022), a ajouté une nouvelle couronne mondiale à son incroyable palmarès.

La deuxième édition l'an prochain aura aussi lieu en Italie les 30 septembre et 1er octobre dans un lieu encore à déterminer. Ces championnats du monde seront organisés en Belgique en 2024, dans le Brabant Flamand.