Pro League: La Gantoise cartonne Eupen et prend la 7e place à Anderlecht

Après la victoire 1-3 d'Anderlecht à Malines, la deuxième rencontre de la 11e journée programmée dimanche s'est également soldée par un succès en déplacement, de La Gantoise à Eupen (0-4). Jordan Torunarigha (26e), Laurent Depoitre (40e) et Hyun-Seok Hong (50e, 64e) ont assuré la septième place de Gand (17 points) alors qu'Eupen est 16e (9 points). Anderlecht, qui avait pris la 7e place à l'issue de sa victoire à Malines, glisse à la 8e position.

Chez les Pandas, Konan N'Dri, l'auteur du but victorieux contre Saint-Trond, a débuté sur le banc. Bernd Storck n'a pas repris Teddy Alloh et Yentl Van Genechten et a retiré Isaac Nuhu de son équipe de départ. Il leur a préféré Mubarak Wakaso, de retour de suspension, Gary Magnée et Regan Charles-Cook.

Après la défaite en Conference League contre Djurgarden, Hein Vanhaezebrouck a dû se passer d'Andreas Hanche-Olsen et Sven Kums, blessés, et a laissé Hugo Cuypers, son meilleur buteur, sur le banc. Le coach des Buffalos a titularisé Joseph Okumu, Elisha Owusu et Andrew Hjulsager et a gardé sa confiance à Paul Nardi entre les poteaux.

Gand a d'emblée pris l'ascendant sur le terrain mais devait se méfier des piqûres d'Eupen, mais aussi de ses propres erreurs. Les Buffalos ont eu chaud quand Michael Ngadeu a donné le ballon dans les pieds de Stef Peeters, qui a manqué sa reprise (9e). La Gantoise a ouvert la marque Torunarigha sur un penalty pour une faute de Lennart Moser sur Depoitre que Brent Staessens n'avait pas accordé avant d'être alerté par le VAR (26e, 0-1).

Les Buffalos étaient lancés et après avoir déboulé sur la gauche, Hjulsager a servi Depoitre (40e, 0-2).

A la reprise, les Gantois n'ont pas relâché leur attention et après avoir fait passer le ballon entre les jambes de Magnée, Hjulsager a distillé sa deuxième passe décisive à Hong, qui a placé le ballon à son tour entre les jambes du gardien (50e, 0-3).

Ce n'était pas fini pour le Sud-Coréen: après avoir manqué sa passe à Hjulsager, Hong a ponctué d'une frappe dans le coin supérieur gauche un slalom dans la défense eupenoise (64e, 0-4).

Après ce petit numéro de Hong, les coaches ont effectué trois changements chacun simultanément (67e). Un shot sur la transversale d'Isaac Christie-Davies (88e) n'a pas empêché Eupen d'encaisser une cinquième défaite à domicile en six matchs.