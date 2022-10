Marathon de Chicago - Doublé kenyan avec Chepngetich chez les femmes et Kipruto chez les hommes

(Belga) Le Kenya a réussi le doublé au marathon de Chicago avec la victoire chez les femmes de Ruth Chepngetich qui s'est approchée du record du monde en 2h14:18 et celle de Benson Kipruto chez les hommes en 2h04:24.

Chepngetich l'a emporté pour la deuxième fois d'affilée en courant sur les bases du record du monde de Brigid Kosgei (2h14:04.) pendant l'essentiel de la course. Elle a devancé l'Américaine Emily Sisson (2h18:29.) et sa compatriote Vivian Kiplagat (2h20:52.). Kipruto, vainqueur du prestigieux marathon de Boston l'an passé, s'est imposé devant l'Éthiopien Seifu Tura (2h04:49.), tenant du titre, et son compatriote John Korir (2h05:01.) (Belga)