Mondiaux de cyclisme sur terre - Vermeersch, champion du monde pour sa première course gravel, a réalisé un rêve de gosse

(Belga) Gianni Vermeersch a écrit l'histoire d'une discipline que les acteurs semblent déjà apprécier et promeuvent déjà. Dimanche, le Belge est devenu le premier champion du monde de gravel. "Je pense que cette discipline a de l'avenir", a-t-il dit après avoir triomphé au terme d'un parcours de 194 kilomètres tracé en Vénétie.

"C'est vraiment incroyable", a lâché le Roularien de 29 ans. "C'est un rêve de gosse de devenir champion du monde et de pouvoir porter ce maillot", a déclaré Vermeersch après la course, le maillot arc-en-ciel déjà sur les épaules. "J'espère faire plus de courses gravel dans le futur. Je suis très content d'être le premier champion du monde. Je pense vraiment que c'est une discipline qui a de l'avenir." Échappé en compagnie de Daniel Oss, avec lequel il a compté jusqu'à 5 minutes d'avance, le pensionnaire de l'équipe Alpecin-Deceuninck a semé l'Italien dans les derniers kilomètres. Vermeersch a profité d'un passage qu'il estimait lui être favorable, dans les "singletracks", pour semer Oss et filer vers son tout premier titre mondial. Il a finalement devancé Oss et son équipier néerlandais chez Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel, qui a battu Greg Van Avermaet dans le sprint pour la 3e place. "Je savais que la différence pouvait s'opérer à cet endroit bien précis. J'avais aussi confiance dans mon finish mais j'ai décidé d'y aller à fond et j'ai senti que je lâchais Oss mètre par mètre. À partir de là, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille." (Belga)