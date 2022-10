Les Belges à l'étranger - Arsenal bat Liverpool 3-2 et reprend la première place

(Belga) À domicile, le bilan d'Arsenal est parfait: en battant Liverpool 3-2, les Gunners ont remporté les six rencontres toutes compétitions confondues disputées dans leurs installations. Après neuf journées, Arsenal est premier avec 24 points, un d'avance sur Manchester City. Par contre, les Reds traînent au milieu du classement (10 points, 10e). Chez les vainqueurs, Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc.

Les Gunners ont ouvert la marque sur leur première attaque par Gabriel Martinelli sur une passe de Martin Odegaard (1re, 1-0). Ce but du Brésilien après 58 secondes est le plus rapide des Gunners à domicile depuis celui marqué après 29 secondes par Robin van Persie en 2011 face à Sunderland et qui constitue le record du club. Liverpool a ensuite pris la possession à son compte, égalisant via Darwin Nunez (34e, 1-1). Arsenal a encore pris les devants sur un contre de Gabriel Martinelli conclu du droit par Bukayo Saka (45e+5, 2-1). Monté au jeu avant la fin de la première période (42e), Roberto Firmino a égalisé après la reprise (53e, 2-2). Finalement, Arsenal a définitivement assis son succès par Saka, qui a transformé un penalty accordé pour une faute de Thiago Alcantara sur Gabriel Jesus (76e, 3-2). En Allemagne, le Hertha Berlin a partagé face à Fribourg (2-2) lors de la 9e journée. Daniel-Kofi Kyereh a ouvert la marque pour les visiteurs (22e, 0-1) et Dodi Lukebakio a égalisé sur penalty (34e, 1-1). Les Berlinois ont pris les devants par Suat Serdar sur une frappe des 18 mètres (61e, 2-1). Mais Kevin Schade a profité d'une grossière erreur de la défense du Hertha pour égaliser (78e, 2-2). Au classement, Fribourg occupe la première place avec 18 points, un de plus que l'Union Berlin qui se déplace à Stuttgart (19h30). Le Hertha est 14e (8 points).