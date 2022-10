WTA Cluj-Napoca - Ysaline Bonaventure défiera la Russe Varvara Gracheva au premier tour

(Belga) Ysaline Bonaventure, issue des qualifications, défiera, lundi en Roumanie, la Russe de 22 ans Varvara Gracheva (WTA 103) au premier tour du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars.

La Belge de 28 ans, 122e mondiale, a remporté l'unique duel entre les deux joueuses. Elle s'était imposée en deux sets au premier tour du tournoi WTA 125 de Concord cette saison (6-2, 7-5). Bonaventure pourrait retrouver, en cas de succès, la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 506), invitée par l'organisation, ou l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 45e mondiale et 2e tête de série d'un rendez-vous remporté en 2021 par l'Estonienne Anett Kontaveit. A Cluj-Napoca, la Stavelotaine a aligné deux succès en qualifications pour disputer son 2e tournoi de rang sur le circuit principal. La semaine dernière, la Stavelotaine avait été éliminée en quarts de finale du tournoi de Tallinn face à Kontaveit, 3e mondiale, après être également sortie des qualifications. Kirsten Flipkens est la seconde Belge présente en Roumanie. Associée à l'Allemande Laura Siegemund, elles forment la première tête de série du double et affronteront au premier tour les Britanniques Alicia Barnett et Olivia Nicholls.