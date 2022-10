L'Union se débarrasse du Cercle et rejoint le Club de Bruges à la 3e place

L'Union Saint-Gilloise a battu 2-1 le Cercle Bruges, dimanche, en clôture de la 11e journée du championnat de Belgique de football. Dante Vanzeir (3e) et Simon Adingra (56e) ont donné un double avantage à l'Union, Yann Gboho (75e) a réduit l'écart. Les Unionistes reviennent à la hauteur du Club Bruges, troisième. Le Cercle reste avant-dernier.

Dès la 3e minute, Adingra débordait sur la gauche et centrait, Vanzeir poussait le ballon dans le but de la tête (1-0). Après une mauvaise relance du gardien Radoslaw Majecki, Teddy Teuma se présentait face à celui-ci, mais le dernier rempart brugeois se rachetait et repoussait la tentative du capitaine jaune et bleu (28e). Victor Boniface manquait ensuite de peu le cadre d'une frappe croisée (30e).

La mi-temps s'achevait avec une occasion brugeoise. Sur un corner, Jean Marcelin reprenait de volée, Teuma détournait le ballon de la tête juste avant la ligne (39e). Au retour des vestiaires, Anthony Moris sauvait l'Union en détournant, d'un arrêt réflexe, une déviation depuis le petit rectangle de Thibo Somers (53e).

A la 55e minute, Adingra, sur la gauche, donnait le ballon en retrait à Teuma, lequel attendait puis remettait le ballon à Adingra, parti en profondeur. L'Ivoirien concluait ce mouvement d'une frappe enroulée (2-0).

Le Cercle revenait dans la partie à un quart d'heure du terme lorsque Yann Gboho reprenait en un temps un centre en retrait de Leonardo Lopes (2-1). Moris effectuait ensuite une excellente sortie devant Ayase Ueda, qui avait la balle de l'égalisation au bout du pied (82e).

La rencontre s'achevait sur un double arrêt de Majecki, devant Vanzeir et Cameron Puertas (90e+2).

Avec ce 3e succès consécutif, l'Union (22 points) revient à la hauteur du Club Bruges, derrière l'Antwerp (30 points), leader, et Genk (28 points), deuxième. Le Cercle (9 points) est 17e et avant-dernier.