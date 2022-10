Ligue 1 - Lens et Openda concèdent leur première défaite face à Lille

(Belga) Lens, avec Loïs Openda aligné toute la rencontre, a été battu 1-0 dans le derby du Nord par Lille, dimanche, en clôture de la 10e journée du championnat de France. L'ancien Gantois Jonathan David a inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty (44e).

Avant le but de l'attaquant canadien, Lens avait également hérité d'un penalty, mais Lucas Chevalier a repoussé l'envoi de Florian Sotoca (15e). Lens concède sa première défaite de la saison. Les Sang et Or occupent la quatrième place avec 21 points. Lille (16 points) est septième. (Belga)