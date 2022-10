Gabriella Willems battue au 2e tour des Mondieux de judo de Tachkent

(Belga) Gabriella Willems, 41e mondiale en moins de 70 kg, a été éliminée au 2e tour des Mondiaux de judo de Tachkent, lundi en Ouzbékistan.

La Liégeoise de 25 ans, revenue à la compétition fin avril à l'Euro après une absence d'un an en raison d'une opération au genou, avait pourtant débuté son tournoi par une victoire convaincante au premier tour. En effet, Willems s'est imposé sur ippon, après 1:19 de combat, contre la Portoricaine de 33 ans Maria Perez (IJF 23), vice-championne du monde en 2017. C'est d'ailleurs Perez qui avait battu Willems lors des deux premières participations aux Mondiaux de la Belge, au 1er tour à Bakou en 2018 et au 2e à Tokyo en 2019. Après avoir vaincu sa bête noire, contre qui elle était menée 4-0 aux confrontations directes, Willems a été battue sur le gong par l'Italienne Martina Esposito (IJF 72), contre qui elle restait sur une victoire à l'European Open de Riccione en septembre. Au terme d'un combat disputé, Esposito a déclenché un mouvement à trois secondes de la sirène. Après visionnage des images, l'arbitre a décidé d'accorder un waza-ari à l'Italienne. Faute de temps, Willems n'a même pas pu tenter d'inverser la tendance. Mardi, Sophie Berger (IJF 69/-78kg) et Toma Nikiforov (IJF 8/-100kg) seront les derniers Belges à entrer en action lors de ces Mondiaux. Dimanche, Matthias Casse (IJF 2) a perdu son titre de champion du monde des moins de 81 kg, s'inclinant en finale devant son rival géorgien Tato Grigalashvili (IJF 1). Second Belge actif dans la catégorie, Sami Chouchi a été battu au 3e tour. Avant ça, Elle Salens (-48 kg) et Malik Umayev (-73 kg) ont été éliminée au 2e tour alors que Jorre Verstaeten (-60 kg) et Mina Libeer (-57 kg) ont vu leur parcours s'arrêter au 3e tour. (Belga)