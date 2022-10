"Il n'a pas un visage normal": un journaliste italien fait polémique après ses propos sur Haaland (vidéo)

Si Erling Haaland affole les compteurs en Premier League, et continue d'étaler son talent aux yeux du monde, certains préfèrent visiblement s'attarder sur le physique du joueur norvégien.

Après un nouveau but, et une nouvelle victoire de Manchester City ce week-end, un journaliste italien, Mario Sconcerti, a tenu des propos assez limites concernant le visage du joueur. "Il n'a pas un visage normal. Il a les traits de quelqu'un atteint du syndrome de Down (NDLR : la trisomie 21)".

La vidéo, pour les italophones, est à voir ci-dessous.

Les avis négatifs à l'encontre de ce commentaire n'ont pas tardé à surgir sur les réseaux sociaux.

"Encore une confirmation, qu'après un certain âge, il faut prendre sa retraite".

"Et ce mec serait l'un des plus grands journalistes sportifs d'Italie..."