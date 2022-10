Putte-Kapellen théâtre traditionnel de la dernière course de la saison cycliste

(Belga) Avec le Prix national de clôture organisé mardi à Putte-Kapelle, le rideau tombera sur la saison cycliste en Belgique et aussi aux Pays-Bas. Le parcours passe en effet sur le territoire des deux pays.

Le départ et l'arrivée se situent traditionnellement sur la Ertbrandstraat, à la frontière entre les deux pays. La dernière édition, en 2019, avait été remportée par le Néerlandais Piotr Havik. Le Prix national de clôture ne figure plus au calendrier international de l'UCI. Depuis 2018, il appartient au calendrier des courses professionnelles belges. "Nous avons repris la course de Golazo en 2019. Le choix de ne plus organiser le Prix de clôture en tant que course UCI en 2018 et de le transférer au calendrier national était une très bonne décision", a confié l'organisateur Ben Simons, qui compte également l'Antwerp Port Epic, la Schaal Sels et le Mémorial Rik Van Steenbergen dans son portefeuille. "Dans le cas contraire, cette course de tradition n'aurait eu aucune chance de survivre. De toute façon, il est difficile de réunir en fin de saison un plateau fort, international et étoffé, et les coûts d'organisation sont aussi beaucoup moins élevés de cette façon." Pour ce retour après trois ans d'absence, le Prix de clôture propose un parcours inchangé, avec un départ officieux sur la Ertbrandstraat et un départ officiel devant la maison de quartier de Berendrecht puis, via Stabroek, neuf tours d'un circuit local de 17,59 kilomètres. "En ce qui concerne le plateau, nous pouvons être satisfaits", estime Simons. "Plusieurs équipes professionnelles envoient une délégation. Nous continuons à travailler au développement de notre course et espérons pouvoir accueillir à nouveau les foules à la frontière belgo-néerlandaise, après deux années où nous n'avons pas pu organiser la course en raison de la pandémie."