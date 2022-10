Le Beerschot déplore les chants racistes et va se concerter avec ses supporters

(Belga) Le Beerschot a réagi lundi, dans une lettre ouverte, aux chants racistes proférés par les supporters du club samedi soir, durant le déplacement au RWDM (2-0) lors de la 8e journée de la Challenger Pro League. "Le Beerschot déplore les chants contre les supporters du RWDM et demande instamment à nos fans de s'abstenir de tels chants", a expliqué le club de deuxième division qui va organiser une concertation avec ses supporters.

Plusieurs autres incidents ont impliqué des supporters du Beerschot dans un passé récent. Le club voulait emprunter une nouvelle voie cette saison. Mais samedi, les choses ont à nouveau mal tourné face au RWDM. "Dans cette histoire, il n'y a pas de place pour le racisme et la discrimination. Le Beerschot déplore donc les chants contre les supporters du RWDM et demande instamment à nos fans de s'abstenir de tels chants." "De tels chants nuisent à l'image du club, mais créent également une division entre les joueurs et les supporters", poursuit le club, qui entamera des consultations avec ses fans dans les semaines à venir afin d'interdire ces chants dans son stade. "De cette façon, nous pouvons montrer ce que sont vraiment nos fans: des supporters fanatiques, dévoués et avec beaucoup d'humour. Ce n'est qu'alors que nous pourrons faire connaitre à nouveau dans le monde du football l'histoire positive qu'est le Beerschot." La Pro League a annoncé dimanche des mesures à la suite de ces incidents. (Belga)