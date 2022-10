C1: Galtier a "parlé longuement" avec Mbappé de son positionnement

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a "parlé longuement" avec Kylian Mbappé, quelques fois insatisfait de son positionnement sur le terrain, mais c'est "un joueur très intelligent", capable de "s'adapter", a-t-il assuré lundi, à la veille d'affronter Benfica.

"J'ai parlé avec lui hier (dimanche, NDLR) en fin de matinée longuement, pour échanger et connaître ses attentes (...) Nous avons souvent des discussions, je cherche à le rassurer", a expliqué le technicien parisien en conférence de presse précédant le match de Ligue des champions.

"C'est vrai que quelques fois il se retrouve dans l'axe avec la sensation d'être un pivot", a admis le coach. "Mais Mbappé est "un joueur très intelligent, capable d'analyser son positionnement, et d'adapter ses déplacements en fonction d'une animation".

"On échange beaucoup, je suis sensible à ses remarques et sa réflexion, c'est un joueur très important de l'équipe", a poursuivi Galtier.

Mbappé avait expliqué après France-Autriche (2-0) préférer la liberté qu'il avait en Bleu, tournant autour d'un avant-centre, Olivier Giroud, alors qu'il joue "pivot" au PSG, disait-il.

Samedi après le nul à Reims (0-0, où Mbappé "a joué malade et fatigué", a rappelé Galtier, le champion du monde avait lancé le mot-clef "pivotgang" sur ses réseaux sociaux, relançant cette thématique.

Galtier a d'abord évoqué "une réaction à chaud, dans un moment de frustration, nous étions déçus de notre match et notre résultat".

"J'avais été attentif à sa déclaration où il se sent plus à l'aise dans l'animation en équipe de France", a poursuivi Galtier, rappelant que le PSG n'avait pas réussi à recruter "un quatrième attaquant, pour avoir un autre profil" et "se retrouver avec deux attaquants, dans un 4-4-2 ou un 5-3-2, et permettre à Kylian d'évoluer plus dans sa zone préférentielle".

Le PSG a "d'autres joueurs, mais ils sont de classe mondiale, il existe une relation réelle entre Kylian et Ney, entre Kylian et Leo, ils lui donnent des ballons dans de bonne conditions", a poursuivi Galtier.

"Si vous parlez d'améliorer la relation Kylian-Neymar, c'est bien qu'elle existe vraiment, elle existe même depuis cinq ans", a répondu le coach à un journaliste.

En outre, Mbappé en est "déjà à 11 buts, et il va en marquer encore beaucoup", a conclu Galtier.