Daniele De Rossi coach de la SPAL, 4e champion du monde 2006 à devenir T1 en Serie B

(Belga) L'ancien international italien Daniele De Rossi, champion du monde 2006 et vice-champion d'Europe 2012, a été nommé entraîneur de la SPAL, a annoncé mardi le club de Serie B, la D2 italienne. C'est la première expérience comme T1 pour celui qui avait intégré le staff technique de l'équipe nationale italienne pendant quelques mois en 2021, jusqu'au sacre à l'Euro de la Nazionale.

De Rossi, 39 ans, succède à Roberto Venturato à la tête du club basé à Ferrare et a paraphé un contrat jusqu'en juin 2024 en Emilie-Romagne. L'ancien milieu iconique de l'AS Rome, 2e joueur avec le plus de matches au compteur avec 616 apparitions, derrière Francesco Totti (786), De Rossi arrive à la tête d'une équipe actuellement classée en 14e position. De Rossi (117 sélections en équipe d'Italie) a pris sa retraite sportive en janvier 2020, après une brève expérience de quelques mois en Argentine avec le club de Boca Juniors. Il a disputé trois Coupes du monde et trois Championnats d'Europe et est le quatrième joueur le plus capé de l'histoire de la Nazionale derrière Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) et Paolo Maldini (126). Daniele De Rossi est le quatrième champion du monde 2006 à officier sur les bancs de l'antichambre de l'élite italienne après Filippo Inzaghi (Reggina), Fabio Cannavaro (Benevento) et Fabio Grosso (Frosinone). Un cinquième est toujours actif sur le terrain en la personne de l'inoxydable Gianluigi Buffon, 44 ans et toujours gardien de Parme. (Belga)