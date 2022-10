L1: l'entraîneur Michel Der Zakarian "mis à pied" par Brest

Le Stade brestois, lanterne rouge de Ligue 1 après dix journées, a annoncé mardi que son entraîneur Michel Der Zakarian, au club depuis 2021, était "mis à pied".

"Le Stade Brestois a décidé la mise à pied à titre conservatoire de Michel Der Zakarian, en qualité d'entraîneur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de ses adjoints Franck Rizzetto, David Bechkoura et Alexandre Garcia", a indiqué dans un communiqué le club breton, précisant qu'un rendez-vous aurait lieu vendredi pour acter ce limogeage.

Dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur, l’intérim sera assuré cette semaine par le staff toujours en place, à savoir Julien Lachuer, Yvan Bourgis et Bruno Grougi, actuel entraîneur de l’équipe réserve (National 3), a encore affirmé le SB29.

Der Zakarian, 59 ans, est le deuxième entraîneur de Ligue 1 à être limogé cette saison, moins de deux jours après Peter Bosz, remplacé sur le banc de l'Olympique lyonnais par Laurent Blanc.

Arrivé à l'été 2021 pour trois saisons, "Der Zak" avait réussi à assurer relativement tôt le maintien du club breton lors du dernier exercice, en terminant à la 11e place.

Mais, cette saison, après un mois d'août plutôt encourageant --avec notamment un bon nul (1-1) contre Marseille--, Brest a cumulé les contre-performances, dont un cinglant 7-0 à domicile contre Montpellier, l'ancien club du technicien franco-arménien.

Dimanche, le Stade brestois a enregistré une 6e défaite (2-1) en dix matches contre l'étonnant club de Lorient.

Au terme de cette rencontre, l'ex joueur et entraîneur du FC Nantes avait laissé filtrer son profond agacement. "Il faut que tout le monde élève son niveau de jeu. Des cadres ne sont pas présents. On doit avoir des joueurs bien meilleurs pour tirer le collectif vers le haut", avait-il expliqué.

"Moi, je suis exigeant, après, si on ne veut pas de l'exigence, si on pense que je ne fais pas bien progresser les joueurs, qu'on me change", avait-il ajouté, en réponse aux critiques sur sa sévérité supposée.