AC Milan-Chelsea: suivez le choc EN DIRECT

La rencontre est à suivre en vidéo dès 20h10 sur Club RTL et RTL Play.

Suivez la rencontre EN DIRECT



Le direct

3': début de rencontre équilibré pour le moment. Les duels sont déjà bien intenses. Beaucoup de petites fautes sont sifflées, ça annonce la couleur pour la suite de la rencontre.

1': On est parti ! Le public est chaud bouillan et siffle déjà copieusement chaque touche de balle anglaise.

Bonsoir tout le monde. Beinvenue dans notre direct ! Les joueurs montent à l'instant sur la pelouse, installez vous tranquillement, vous avez encore un peu le temps avant que ça ne commence.

Les compositions

Graham Potter décide de compter sur Chalobah pour remplacer Fofana, qui s'est blessé lors du match de la semaine dernière. Autre changement par rapport au match de mercredi passé, Loftus-Cheek ets remplacé par Jorginho et l'Italien prend le brassard de capitaine.

Stéphano Pioli, lui, change ses flancs. Hernandez (remis de blessure) reprend sa place à droite et Gabbia prend place en défense centrale. Dernier changement dans le onze milanais : de Ketelaere, blessé, est remplacé par Brahim Diaz.

L'avant-match

Battu sèchement par les Londoniens de Chelsea, il y a une semaine seulement, l'AC Milan veut prendre sa revanche, ce mardi soir, à San Siro.

Les Blues ont pris leurs repères sur la pelouse avant le début de la rencontre.

Le rappel

Après la débâcle subie il y a 7 jours, les champions d'Italie en titre voudront absolument redresser la tête pour continuer à croire en ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. Seulement, ils devront le faire sans Charles De Ketelaere, blessé légèrement, et qui ne sera pas présent demain dans le groupe milanais.

Deuxièmes, à égalité de points, derrière Salzbourg, qui comptent un petit point de plus, Chelsea et Milan ne joueront certainement pas le nul, un résultat qui n'arrangeraient personne, sous peine de voir les Autrichiens s'envoler en cas de victoire sur le terrain du Dinamo Zagreb, dernier du groupe avec 3 points.

Chelsea, en mode rouleau compresseur

Après avoir baffé Milan (3-0) mercredi dernier, Chelsea, sous la houlette de son nouveau coach, Graham Potter, a continué sa marche en avant en championnat en battant sur le même score Wolverhampton, ce samedi. Un changement d'entraîneur pour l'instant bénéfique : depuis l'entrée en matière de Potter, les Blues n'ont plus perdu, toutes compétitions confondues.

Privés de N'Golo Kanté et de Wesley Fofana, buteur au match aller, les Londoniens pourront tout de même compter sur la quasi-totalité de leurs qualités, dans le mythique stade de San Siro. Les regards se tourneront sans doute vers Pierre-Emeryck Aubameyang, également buteur au match aller et Raheem Sterling, laissé tous les deux au repos ce week-end, principaux dynamiteurs de l'attaque des Blues depuis le début de la saison.

Milan s'est (très) bien repris

Dans l'un des pires matchs de l'ère Stefano Pioli, arrivé il y a tout juste trois ans en Lombardie, il est peu dire que les Lombards ont sombré mercredi dernier. "On avait terminé très déçus, en sachant qu'on est capable de faire mieux. On doit apprendre de la semaine dernière et notamment faire moins d'erreurs. On les a analysées et on ne veut pas les répéter. Car Chelsea, outre ses très grandes qualités, avait beaucoup profité de ces erreurs", avait souligné le technicien.

Fort heureusement pour les supporters Rossoneri, Milan s'est repris en championnat. Accueillant la Juventus ce samedi soir, Milan s'est imposé sur le score de 2-0, sur des buts de Fikayo Tomori, ancien de Chelsea, et de Brahim Diaz.

Portés par un Rafael Leao étincelant depuis le début de la saison, Milan aura à cœur de laver l'affront et de redresser la tête dans ce groupe E de Ligue des Champions. Avec dans leurs rangs Olivier Giroud et Fikayo Tomori, deux anciens Blues, les Rossoneri comptent bien jouer un mauvais tour aux troupes de Potter.

Diminués par de nombreuses absences à Londres, les Milanais verront cette fois-ci revenir Théo Hernandez, qui avait cruellement manqué au flanc gauche milanais au match aller. Cependant, ils perdent cette semaine De Ketelaere, blessé et mis au repos. Simon Kjaer, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemakers, Junior Messias, Zlatan Ibrahimovic et Mike Maignan sont toujours blessés.

Le match est à suivre en direct sur Club RTL dès 20h15, et sur le site de rtlsport.be.