Ligue des Champions - Le Club de Bruges se rend à l'Atlético de Madrid pour valider sa place en huitièmes

(Belga) Le Club de Bruges peut valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions lors de son déplacement à l'Atlético de Madrid mercredi à 18h45.

Impressionnant en Ligue des Champions, avec un 9 sur 9, 7 buts marqués et aucun encaissé, le Club de Bruges caracole en tête du groupe B où l'Atlético de Madrid, Leverkusen et Porto comptent chacun 3 points. Ce qui signifie qu'une victoire ou un partage des Brugeois mercredi à Madrid leur permettra d'assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. En cas de victoire face aux équipiers de Yannick Carrasco et Axel Witsel et d'un partage entre Leverkusen et Porto, les joueurs de Carl Hoefkens seront même certains de terminer à la première place du groupe B avant de recevoir Porto (26 octobre) et de se rendre à Leverkusen (1er novembre). Malgré l'importance de cette rencontre, Carl Hoefkens veut rester les pieds sur terre et ne pas encore penser à une éventuelle qualification. " "Je regarde seulement le prochain match, le reste ne compte pas pour moi. L'Atlético voudra certainement décrocher un bon résultat mais je suis très content de ce que le groupe montre pour le moment", a assuré Hoefkens mardi lors de la conférence de presse d'avant-match. Pour ce déplacement à Madrid, les champions de Belgique devront toujours composer sans Dedryck Boyata, blessé au genou. Absent au match aller à cause d'une intoxication alimentaire, Andreas Skov Olsen est lui présent dans le groupe après avoir fait son retour samedi contre Westerlo en championnat. (Belga)