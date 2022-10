"Si le coach te demande quelque chose...": Thierry Henry dézingue Kylian Mbappé et son attitude (vidéo)

Thierry Henry n'y est pas allé par quatre chemins. Interrogé hier sur un plateau TV anglais, où il est consultant pour la Ligue des Champions, le Français n'a pas caché son scepticisme sur l'approche de Kylian Mbappé. Frustré, le joueur du PSG serait prêt à quitter le club, en désaccord avec sa hiérarchie sur la position qu'il occupe actuellement sur le terrain.

Pour Thierry Henry, c'est une grave erreur. Calme dans son ton, Henry a pris le rôle de grand frère pour recadrer le joueur de 23 ans. "Pour la première fois, il est exposé, sur ce qu'il ne veut pas faire dans un match. L'essence d'un grand joueur, c'est de pouvoir s'adapter à ce que demande un entraîneur et de faire briller les autres", a-t-il d'abord analysé. "On sait qu'il n'aime pas sa position. Mais rien n'est plus important que le club. Est-ce qu'ils lui ont fait croire qu'il était plus grand que le club ? Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. Après 100 caps et 51 buts en sélection, je n'ai pas aimé non plus aller à gauche. Je n'ai entendu personne me dire "oh, quel beau geste". Mais il y a une règle: si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais, pour le bien de l'équipe. Et ton équipe gagne, s'ils perdaient, j'aurais pu entendre l'argument", a poursuivi l'entraîneur adjoint des Diables Rouges.

Le message a le mérite d'être clair.