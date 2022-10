Karel Geraerts avant la réception de Braga: "Le 9 sur 9 ne change rien"

(Belga) Avec un bilan de 9 points sur 9, le moral est au beau fixe du côté de l'Union Saint-Gilloise avant la réception de Braga jeudi à 18h45 pour la 4e journée du groupe D de l'Europa League. Malgré la bonne spirale, l'entraîneur unioniste Karel Geraerts reste les pieds sur terre.

"Je n'utilise jamais le classement pour motiver le groupe", a assuré Geraerts mercredi lors de la conférence de presse de veille de match. "Le fait de gagner beaucoup de matches vous permet automatiquement d'avoir un bon bilan chiffré mais nous ne nous concentrons pas là-dessus. Je suis uniquement focalisé sur le prochain match, à savoir celui de demain (jeudi, ndlr)." Vainqueurs 1-2 au Portugal jeudi dernier grâce à un doublé de Gustaf Nilsson en fin de match, les Bruxellois s'attendent à un nouveau match compliqué. "C'est une équipe technique avec de nombreux joueurs au profil intéressant. La semaine dernière, nous avons dû nous battre tout le match pour gagner. Ils restent aussi sur trois défaites de rang et voudront rectifier le tir." En cas de victoire jeudi, l'Union sera assurée de terminer au moins à la 2e place du groupe D et donc de jouer au moins un barrage contre un 3e de groupe de la Ligue des Champions. "Nous avons bien démarré notre campagne européenne mais notre objectif ne change pas. Nous allons aborder ce match pour le gagner. C'est ce que nous avons fait lors des trois matches précédent et notre 9 sur 9 ne change rien", a conclu Geraerts. L'entraîneur bruxellois pourra compter sur le retour de Guillaume François qui s'est entraîné avec le groupe mercredi tandis que Christian Burgess, sorti blessé contre le Cercle dimanche en championnat, a effectué une partie de l'entraînement.