Harcèlement, sexisme: de nouveaux témoignages accablent le président de la Fédération française de football

De nouveaux témoignages anonymes d'ex-salariées de la Fédération française de football (FFF) ont évoqué un comportement "inapproprié" de son président Noël Le Graët, selon une enquête diffusée mercredi par Radio France, que l'intéressé "conteste fermement", dénonçant des allégations "mensongères et malveillantes".

Le patron de la FFF (80 ans), en poste depuis 2011, est dans la tourmente depuis la publication en septembre d'un article du magazine spécialisé So Foot fustigeant sa gestion et son comportement, ce qui a poussé le ministère des Sports à diligenter un audit sur les éventuels dysfonctionnements de la puissante fédération de football. Selon l'enquête de Radio France, qui cite anonymement plusieurs anciennes employées, il est fait état d'un "climat sexiste et des comportements misogynes à la FFF", voire de cas de "harcèlement".

Dans un de ces témoignages, une ex-salariée dénonce les manières "lourdingues" de Noël Le Graët, comme des "invitations à répétition pour venir dîner avec lui". Une ancienne haute-dirigeante évoque pour sa part un déplacement en 2016 où Le Graët lui aurait posé la main sur la cuisse. "Je l'ai repoussé en lui disant président, on ne va pas commencer le trajet comme ça", a-t-elle raconté.

"Je conteste fermement les prétendus comportements déplacés à l'égard de salariées au sein de la FFF", a réagi le président de la FFF dans une déclaration transmise à Radio France et à l'AFP. "J'ai toujours entretenu des relations respectueuses avec mes collaboratrices et mes collaborateurs dans un climat de confiance mutuelle. Ces allégations anonymes à la fois mensongères et malveillantes visent manifestement à me nuire professionnellement et personnellement", a-t-il poursuivi.

D'autres témoignages cités par Radio France évoquent le rôle "trouble" de Florence Hardouin, directrice générale de la FFF critiquée pour son "management brutal". "Je démens catégoriquement les allégations mensongères qui vous sont rapportées à mon encontre", a réagi pour sa part la dirigeante. "Je ne répondrai à aucune question des journalistes puisque, comme vous le savez, un audit demandé par le ministère des Sports est en cours."

Cette mission d'audit, déclenchée le 16 septembre, fait suite à la parution dans le magazine So Foot d'un article mettant en cause la FFF et son président, accusé d'avoir adressé des SMS à caractère sexuel à des employées. Une plainte en diffamation a été déposée depuis par la FFF.