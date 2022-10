Stoffel Vandoorne défendra son titre en Formule E dans une nouvelle équipe en 2023 (photo)

Le champion du monde en titre de Formule électrique Stoffel Vandoorne pilotera pour l'écurie DS Automobiles à compter de la saison prochaine, a annoncé l'équipe française mercredi, qui s'associera par ailleurs à l'américaine Penske en 2023.

"C'est un grand changement pour moi après quatre années chez Mercedes mais je suis très enthousiaste de commencer à travailler avec l'équipe", a officialisé dans un communiqué le Belge de 30 ans. Ancien pilote de Formule 1, Vandoorne est devenu en 2022 champion du monde de Formule E pour la première fois de sa carrière avec l'écurie Mercedes, qui va quitter la discipline la saison prochaine.

A compter de 2023, il fera équipe avec le Français Jean-Eric Vergne, double champion du monde de Formule E en 2018 et 2019, dans l'écurie désormais rebaptisée DS Penske. "Après avoir établi de nombreux records avec ses DS E-Tense F1 de deuxième génération ("Gen2", ndlr), DS Automobiles s'associe à Penske Autosport pour les quatre prochaines saisons du championnat du monde" de Formule E, a déclaré DS Automobiles, dans un communiqué.

Depuis la saison 2018-2019, DS Automobiles, filiale du constructeur Stellantis, était associée avec la chinoise Techeetah. Les monoplaces "Gen2" feront place l'année prochaine pour la neuvième année de ce championnat aux "Gen3". Elles seront plus légères et plus puissantes et auront davantage d'autonomie que les monoplaces actuelles.