"Plus clair que ça, ça n'existe pas": nos consultants enragent après l'annulation du penalty brugeois (vidéo)

Et si Bruges devait hériter d'un penalty contre l'Atlético Madrid ? C'est ce qu'affirment nos consultants du soir, qui ne sont pas du tout convaincus par la décision du VAR d'annuler le penalty accordé pour une faute sur Buchanan en faveur des Brugeois. Ce dernier a finalement été signalé fautif pour un geste à l'origine de la phase.

Mais cela ne plaît pas du tout à Will Still, qui ne voit pas d'autres solutions pour le joueur canadien. "C'est n'importe quoi, c'est faute, c'est penalty. Je ne comprends pas où l'arbitre veut que Buchanan mette son pied. Il est en plein élan, il ne sait mettre son pied nulle part ailleurs. Le défenseur le balaye ensuite, c'est faute ! Ce n'est pas dans l'esprit du jeu", estime-t-il.

"Plus clair que ça, ça n'existe pas. Il y a penalty clair et net", estime de son côté Johan Walem, lui aussi remonté, plus encore sur le fait qu'un carton jaune ait aussi été brandi dans les secondes qui ont suivi.