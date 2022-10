Denis Odoi se réjouit de la qualification de Bruges... et tacle Anderlecht: "On est plus une équipe" (vidéo)

Denis Odoi était ravi de la qualification des Brugeois pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le défenseur des Blauw & Zwart a livré une bonne partie, à l'image de toute son équipe.

Cette performance européenne, il veut la savourer. "On avait un objectif aujourd’hui. Tout le monde a tout donné. Ce n’était pas un match facile, ils étaient plus agressifs que chez nous, mais on a bien fait collectivement, on a eu Simon au but, qui a été énorme", a-t-il souligné, mettant en avant la prestation colossale de son gardien.

Passé par Anderlecht entre 2011 et 2013, Denis Odoi a aussi profité de l'occasion pour glisser un petit taquet à son ancien employeur. "C’est un succès collectif de Bruges. Quelques joueurs sont un peu plus « flash », mais c’est une prestation collective, tu ne le fais pas avec 2-3 joueurs. C’est ça la différence avec l’équipe que j’avais à Anderlecht, Bruges est plus une équipe. Tout le monde court l’un pour l’autre", a lancé le joueur brugeois.

Il s'est aussi réjoui, pour terminer, de la prestation globale de Bruges en Ligue des Champions cette saison. "Personne ne peut parler sur nous et dire que ce n’est pas mérité", affirme-t-il. C'est dit.