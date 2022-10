Ligue des Champions - "Un feeling incroyable avec l'équipe" pour Mignolet après sa performance remarquable

(Belga) "J'ai déjà fait beaucoup de choses dans ma carrière, mais c'était un feeling incroyable avec l'équipe", a commenté Simon Mignolet au micro de Club RTL, mercredi, à l'issue de la rencontre entre le Club de Bruges et l'Atlético Madrid (0-0), pour la 4e journée dans le groupe B de Ligue des Champions.

Le Club de Bruges a réussi un exploit, à Madrid, en résistant aux offensives de l'Atlético pour garder une quatrième clean sheet en autant de rencontres de Ligue des Champions. "On avait besoin de tout pour garder le zéro, aujourd'hui, surtout dans les dix dernières minutes après le carton rouge." Mignolet a montré l'exemple, en renvoyant tous les ballons venus dans sa direction. "J'ai fait un bon match, j'ai fait mes arrêts mais c'est nécessaire pour garder le zéro." L'enjeu était de taille, alors que ce résultat devrait permettre à Bruges de se qualifier pour les huitièmes de finale. "J'ai déjà ressenti beaucoup de choses, j'ai déjà fait beaucoup de choses dans ma carrière, mais c'était un feeling incroyable avec l'équipe." Une première, dans l'histoire du Club. "C'est un très grand moment", a ainsi conclu Simon Mignolet. Yannick Carrasco a également livré son avis après la rencontre. Selon lui, l'Atlético aurait pu remporter cette rencontre. "L'équipe a très bien joué, avec un pressing haut. Bruges n'arrivait pas à sortir la balle de son camp." Mais la réussite à manqué "On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su être efficace." Et le Diable Rouge de saluer la performance de son coéquipier en équipe nationale. "Simon a fait un gros match et ils ont su bien défendre. Le mérite en revient à lui et à son équipe s'ils n'ont pas encore encaissé de but."