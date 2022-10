Vélo de Cristal - Lotte Kopecky sacrée pour la troisième année de suite chez les dames

(Belga) Lotte Kopecky a reçu le Vélo de Cristal féminin, trophée récompensant la meilleure coureuse cycliste belge de la saison et organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws, pour la troisième année de rang mercredi lors de la cérémonie dans les studios de DPG à Vilvorde.

Kopecky, 26 ans, faisait figure de grande favorite après une saison 2022 de haute volée sur tous les terrains. Sur la route, l'Anversoise a débuté sa saison par une victoire sur les Strade Bianche puis sur le Tour des Flandres. Par la suite, elle a encore remporté une étape du Tour de Burgos et décroché le titre de championne de Belgique du contre-la-montre. La coureuse de SD Worx a également décroché la médaille d'argent sur la course en ligne des Mondiaux à Wollongong en Australie. Sur la piste, Kopecky a ajouté deux titres européens à son palmarès. Avec 1.118 points, elle devance Julie De Wilde, qui termine 2e avec 666 points. De Wilde s'était notamment illustrée sur le Tour de France en portant pendant plusieurs jours le maillot blanc de meilleure jeune. Shari Bossuyt se classe 3e avec 490 points tandis que Febe Jooris (408) et Kim De Baat (200) complètent le top 5.