4 penaltys, dont 2 ratés: Porto s'impose après un match hallucinant à Leverkusen (vidéo)

Pour son premier match sur le banc du Bayer Leverkusen en Ligue des champions, et son second toutes compétitions confondues, Xabi Alonso a débuté par une lourde défaite 3 à 0 à domicile face à Porto mercredi lors de la 4e journée.

L'Espagnol âgé de 40 ans a vu ses joueurs dominés quatre jours seulement après un net succès en Bundesliga 4 à 0 contre Schalke 04 qui pouvait laisser espérer un sursaut du "Werkself" après un début de saison catastrophique en championnat.

Dans la BayArena, les hommes de Sergio Conceiçao ont pris l'ascendant dès la 6e minute grâce à Galeno, très bien servi d'une longue passe de son gardien Diogo Costa. En seconde période, l'international iranien Mehdi Taremi a définitivement donné de l'air au FC Porto en inscrivant un doublé sur deux pénalties réussis en l'espace de dix minutes (53e et 64e).

Les joueurs du néo-entraîneur, qui avait évolué en tant que joueur au Bayern Munich entre 2014 et 2017, peuvent avoir des regrets après un pénalty raté en première période (Kerem Demirbay à la 16e) et deux très belles occasions en deuxième (68e Callum Hudson-Odoi et 73e Patrik Schick) complètement vendangées.

Le club portugais passe deuxième du groupe B avec 6 points, devant l'Atlético Madrid (4 points).

Le Bayer Leverkusen, dernier du groupe (3 pts), se déplacera le 26 octobre à l'Atlético Madrid dans le cadre de la 5e journée, alors que Porto ira affronter le Club Bruges, leader surprise du groupe B, déjà qualifié pour les huitièmes de finale grâce à son match nul 0-0 sur la pelouse de l'Atlético plus tôt mercredi. La formation belge reste invaincue avec trois victoires et un nul et n'a toujours pas encaissé de but.