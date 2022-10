Jupiler Pro League - Le Topper entre Anderlecht et le Club de Bruges en tête d'affiche de la 12e journée

(Belga) Le Topper entre Anderlecht et le Club de Bruges sera la principale affiche de la 12e journée de Jupiler Pro League dimanche à 18h30. Toujours dimanche, l'Antwerp, leader, se rend à Sclessin pour affronter le Standard (13h30).

La 12e journée de championnat débutera vendredi avec le déplacement de Seraing à Westerlo. Les Métallos ont retrouvé des couleurs avec un succès au Standard et un partage contre Ostende mais auront fort à faire face à des Campinois qui restent sur quatre succès de rang en championnat, dont le dernier en date au Club de Bruges. La journée de samedi débutera par le derby flandrien entre Courtrai et Zulte Waregem, deux équipes en besoin de points (16h00). À 18h15, Charleroi se rend à Saint-Trond pour se reprendre après sa défaite dans le choc wallon contre le Standard. Dans le même temps, Eupen se rend au Cercle de Bruges. En soirée, Oud-Heverlee Louvain reçoit Genk pour une affiche intéressante en haut de tableau (20h45). Dimanche, le Standard tentera de surfer sur la vague de son succès contre Charleroi lors de la réception du leader, l'Antwerp, à 13h30. Les Anversois voudront eux relancer une série de succès après celle de neuf victoires de rang interrompue à Courtrai il y a deux semaines. À 16h00, Malines se déplace à La Gantoise avec le Topper entre Anderlecht et le Club de Bruges à 18h30 au Lotto Park. Dimanche dernier, les Bruxellois ont évité la crise en s'imposant à Malines et devront confirmer face à leur rival brugeois. En cas de succès, le RSCA reviendrait à trois points de Blauw & Zwart qui ont le vent en poupe après leur qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions mercredi. La 12e journée se terminera dimanche soir (21h00) par le déplacement de l'Union Saint-Gilloise à Ostende. (Belga)