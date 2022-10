Kim Clijsters devient co-propriétaire d'une équipe de pickleball avec Tom Brady

(Belga) Kim Clijsters est devenue co-propriétaire d'une équipe de pickleball avec la star de la NFL Tom Brady, a confirmé la Limbourgeoise mercredi.

Le pickleball, un sport qui est un mélange de tennis, padel, badminton et tennis de table, est une discipline qui grandit aux Etats-Unis. Les rencontres se jouent sur un petit terrain avec des raquettes en bois et une balle en plastique. "Je suis très enthousiaste", a confié Clijsters sur le site de la Major League Pickleball (MLP). "Ce que j'appréice le plus dans le fait de devenir propriétaire d'une équipe de pickleball, c'est le fait que je peux contribuer à façonner l'avenir de ce sport. J'aime pouvoir contribuer à faire connaître le pickleball professionnel au monde entier grâce à l'expérience que j'ai acquise au plus haut niveau du tennis." D'autres grands noms du sport ont investis dans des équipes de MLP avec les joueurs de NBA LeBron James, Draymond Green et Kevin Love et le joueur de NFL Drew Brees. (Belga)