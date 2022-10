Ysaline Bonaventure éliminée au deuxième tour

(Belga) Ysaline Bonaventure a été éliminée au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars, jeudi en Roumanie.

Issue des qualifications, Bonaventure, 126e mondiale, s'est inclinée en deux sets 6-3, 6-2 face à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 45e mondiale et tête de série N.2. La rencontre a duré 1 heure et 16 minutes Plus tôt jeudi, Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour les demi-finales du double. Associée à l'Allemande Laura Siegemund, avec qui elle forme la tête de série N.1, Flipkens s'est imposée en deux sets 6-1, 6-4 en seulement 1 heure et 8 minutes contre les Italiennes Lucia Bronzetti et Jasmine Paolini.