La dernière invitation des qualifications pour Geerts, dernier double pour Bemelmans

(Belga) Michael Geerts a reçu la dernière invitation pour les qualifications de l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, prévu du 17 au 23 octobre à la Lotto Arena, ont annoncé les organisateurs jeudi. Ruben Bemelmans, qui a mis un terme à sa carrière en juin dernier, fera lui ses adieux au public belge en jouant le double avec le jeune Alexander Blockx.

Geerts, 267e mondial, avait déjà reçu une invitation pour participer aux qualifications de l'European Open l'année dernière. Il avait été éliminé dès le premier tour face à l'Américain Jenson Brooksby qui s'était ensuite hissé dans le tableau final. À la retraite depuis le mois de juin dernier, Ruben Bemelmans remontera lui sur les courts pour le tournoi anversois. Le Limbourgeois évoluera avec le jeune Alexander Blockx, 17 ans et quart de finaliste du dernier US Open chez les juniors. Comme l'année dernière, Xavier Malisse sortira aussi temporairement de sa retraite pour jouer le double où il avait atteint les demi-finales en 2021 avec son protégé, le Sud-Africain Lloyd Harris. Cette année, X-Man jouera avec l'Argentin Diego Schwartzman, 18e mondial en simple. Cette année, le plateau de l'European Open sera relevé avec la présence de Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime, Andy Murray, Karen Khachanov, Dominic Thiem, Stan Wawrinka et Diego Schwartzman mais aussi de David Goffin et Zizou Bergs côté belge. (Belga)