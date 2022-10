"Je suis heureux d'avoir pris cette décision": Philippe Gilbert, un des plus beaux palmarès du cyclisme belge, tire sa révérence

Ce soir le RTL INFO 19h recevait un invité de marque. Un (immense) champion belge : Philippe Gilbert. Le Remoucastrien de 40 ans est à deux jours de sa retraite de coureur cycliste. Un choix de retraite mûrement réfléchi : "Après 20 ans de carrière, il était de temps de tourner la page et de faire autre chose. Je suis heureux d'avoir pris cette décision. J'ai encore vécu des moments d'émotions importants donc c'était bien de finir sur une bonne note."

Philippe Gilbert a mis l'accent sur la durée de sa carrière, particulièrement "longue" pour le cyclisme.

Une carrière également riche et variée (voir vidéo):

Entre 700.000 et 750.000 kilomètres. C'est la distance qu'aurait parcourue Philippe Gilbert, selon ses propres estimations, durant toute sa carrière. Compétitions et entraînements confondus. "Il faut s'entraîner beaucoup et pas compter ses heures. C'est ce que j'ai fait. Après autant d'années, le chiffre devient important. Mais je vais continuer à rouler donc j'arriverai au million de kilomètres." (rire).

Malgré l'immense carrière, Philippe Gilbert a toujours su garder la tête sur les épaules. Il n'a jamais non plus renié ses origines, sa famille mais aussi son fief de Remouchamps (province de Liège):