Mondiaux de cyclisme sur piste - Lotte Kopecky médaille d'or dans la course à élimination

(Belga) Lotte Kopecky a offert à la Belgique sa première médaille aux championnats du monde de cyclisme sur piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, jeudi en France. L'Anversoise a décroché la médaille d'or dans la course à élimination, qu'elle a remportée devant l'Italienne Rachele Barbieri et l'Américaine Jennifer Valente.

Lotte Kopecky, qui avait été médaille d'argent dans la course à élimination l'an dernier aux Mondiaux de Roubaix, disputera trois autres épreuves à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le vélodrome qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste des JO de Paris en 2024. La lauréate du Vélo de Cristal, qu'elle a reçu mercredi pour la 3e année de suite, disputera encore l'omnium vendredi, l'américaine samedi et la course aux points dimanche. La médaille décrochée jeudi est la 3e médaille d'or de Lotte Kopecky aux Mondiaux sur piste, après son titre dans l'améircaine en 2017 à Hong Kong et celui dans la course aux points en 2021 à Roubaix. La course à élimination consiste à sortir le dernier concurrent à chaque sprint disputé tous les deux tours de piste (photo prise sur la roue arrière et non la roue avant comme dans les autres courses du programme). Plus tôt dans la journée, Nicky Degrendele a été éliminée en 16es de finale du sprint individuel dames. Mercredi, la Belgique avait pris la 8e place de la poursuite par équipes messieurs et Katrijn De Clercq avait pris la 13e place du scratch dames. (Belga)