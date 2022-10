DP World Tour - Nicolas Colsaerts débute par une 21e place en Andalousie

(Belga) Nicolas Colsaerts occupe la 21e place après le 1er tour de l'Andalucia Masters, un tournoi de golf du DP World Tour doté de 3 millions d'euros qui a débuté jeudi sur le parcours de Valderrama à Sotogrande, en Espagne.

Le Bruxellois a rendu une carte de 70 sur laquelle il a noté 4 bogeys et 5 birdies. Au classement, Colsaerts compte 4 coups de retard sur les cinq leaders, l'Australien Min Woo-Lee, le Danois Søren Kjeldsen, l'Anglais David Horsey, le Thaiandais Jazz Janewattananond et l'Espagnol Pep Angles. Thomas Detry a connu une journée plus compliquée, lui qui a rendu une carte de 75 synonyme de 91e place. (Belga)