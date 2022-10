Jean de Wouters 19e après le premier tour en Angleterre du Challenge Tour

(Belga) Jean de Wouters figure à la 19e place partagée de l'English Trophy de golf, un tournoi du Challenge Tour doté de 230.000 livres, après le premier tour disputé sur le parcours du Frilfort Heath d'Abingdon, jeudi en Angleterre.

Le Belge de 22 ans, récemment passé professionnel, a rendu une carte de 67 coups, soit cinq sous le par, grâce à six birdies pour un bogey. Il pointe à trois longueurs de la tête, partagée par un quatuor de golfeurs : l'Écossais Daniel Young, le Tchèque Filip Mruzek, le Français Adrien Saddier et l'Allemand Alexander Knappe. Kristof Ulenaers est 30e après avoir joué 68 (-4) après un eagle, trois birdies et un bogey. Quant à Christopher Mivis, il a eu besoin de 72 coups (par) pour ponctuer ses 18 trous. Il a réalisé quatre birdies et autant de bogeys et pointe à la 95e place partagée. Le premier tour, interrompu jeudi soir en raison de l'obscurité, a dû se terminer vendredi matin. (Belga)