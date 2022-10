Tineke Den Dulk va payer de sa poche son déplacement pour les mondiaux de shorttrack

(Belga) La patineuse de vitesse sur piste courte Tineke Den Dulk va débourser quelque 1.000 euros pour participer à la première manche de Coupe du monde de shorttrack prévue à Montréal, au Canada, du 28 au 30 octobre. La KBSF, Fédération belge de patinage de vitesse, aimerait envoyer la patineuse au Canada pour ce premier grand rendez-vous de la saison mais n'a pas les moyens de le faire.

Comme la KBSF, la Néerlandaise naturalisée belge ne dispose pas de sponsors. Dès lors, elle va devoir payer ce voyage outre-Atlantique de sa poche. Elle pourra donc participer aux courses individuelles et au relais mixte. "J'ai pu trouver, via des connaissances, un endroit où dormir. Si cela n'avait pas été le cas, j'aurais dû débourser quelque 500 euros supplémentaires", a ajouté celle qui défend les couleurs belges depuis près d'un an et demi. Avec deux entraînements par jour, la résidente de Hasselt est une athlète assidue mais doit s'employer pour s'y retrouver financièrement. Étudiante en sciences cinématographiques, elle doit se rendre à Anvers deux fois par semaine pour suivre son cursus. Elle gagne sa vie en donnant des cours de patinage, en gardant des animaux mais aussi grâce à un job d'étudiant. "Cela laisse très peu de temps pour trouver des sponsors", a déploré l'intéressée, qui craint que ses limites financières ne soient bientôt atteintes. Si elle veut être présente lors des camps d'entraînement à Bormio et Budapest, elle va aussi devoir payer de ses fonds propres. Hanne et Stijn Desmet, chefs de file du shorttrack belge, disposent de l'aide de Sport Vlaanderen et du Comité olympique interfédéral belge (COIB). Une semaine plus tard lors de la 2e manche qui se tiendra à Salt Lake City, ils seront les seuls Belges à se présenter sur la glace de l'Utah.