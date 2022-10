Le cycliste Jenthe Biermans va chez Arkéa-Samsic pour la saison 2023

(Belga) Jenthe Biermans va continuer sa carrière au sein du Team Arkéa-Samsic. Le Belge de 26 ans a paraphé un contrat pour la saison cycliste 2023, a annoncé vendredi l'équipe française.

Biermans, originaire de Geel, doit venir renforcer l'effectif français notamment en vue des classiques. "Nous devons en principe évoluer en plus au niveau du WorldTour en 2023, ce qui est important par rapport au calendrier proposé", a lancé le Belge, cité par sa future équipe. "Je suis un coureur pour les classiques flandriennes et j'ai également la capacité de pouvoir travailler au sein d'un train pour les sprinteurs. Sur des épreuves de moindre importance, je peux également saisir ma chance lorsqu'elle m'est donnée." Ces deux aspects ont fait de Biermans le type de coureur recherché par Emmanuel Hubert, manager général de la structure française. "Il sera donc un atout précieux pour la campagne belge aux côtés de Amaury Capiot, Hugo Hofstetter et Matîs Louvel. Deux fois deuxième de Paris-Roubaix dans les rangs chez les espoirs, Jenthe est aussi un coureur qui connait le WorldTour." En effet, Biermans a quitté Wanty-Gobert pour Katusha en 2017, où il a évolué jusqu'en 2019. Il a ensuite rejoint les rangs d'Israel - Premier Tech (2020-2022). Biermans, 5e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2021, attend toujours sa première victoire chez les professionnels.