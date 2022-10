Roméo Lavia sur le point de revenir à l'entraînement avec Southampton

(Belga) Sensation du début de saison avec Southampton, Roméo Lavia a été coupé dans son élan par une blessure aux ischios encourue le 30 août contre Chelsea. Le jeune milieu de terrain belge de 18 ans devrait faire son retour à l'entraînement six semaines plus tard, ont annoncé les Saints vendredi.

Le coach de Southampton Ralph Hasenhüttl a confirmé que son joueur était sur le point de revenir. Si Lavia n'est pas disponible pour défier West Ham dimanche en Premier League, il devrait reprendre les séances collectives dès la semaine prochaine. L'ancien Anderlechtois de 18 ans, passé par les U18 et U23 de Manchester City avant de rejoindre cet été Southampton, avait trouvé le chemin des filets contre les Blues, inscrivant son premier but en Premier League, avant de se blesser. Jusque-là, Lavia n'avait pas manqué une minute cette saison avec les Saints. Ses prestations ont même fait penser à une possible sélection chez les Diables Rouges pour l'international espoir qui avait été appelé chez les U21 belges par Jacky Mathijssen contre l'Écosse le 5 juin dernier. (Belga)