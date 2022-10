Sander Gillé et Fabrice Martin dans le dernier carré du tournoi de tennis ATP 250 de Gijon

(Belga) Sander Gillé, associé au Français Fabrice Martin, s'est qualifié pour les demi-finales du double au tournoi de tennis ATP 250 de Gijon (dur/612.000 euros), vendredi en Espagne.

Après une victoire au premier tour contre l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos, têtes de série N.1, la paire belgo-française a écarté en deux sets - 6-4, 7-6 (5) - et 1h27 de jeu les Néerlandais Sander Arends et David Pel. Gillé (ATP 61 en double) et Martin (ATP 47 en double) affronteront, pour une place en finale, les Américains Nathaniel Lammons (ATP 50 en double) et Jackson Withrow (ATP 54), tombeurs du Brésilien Rafael Matos et de l'Espagnol David Vega Hernandez, têtes de série N.3. C'est seulement la deuxième demi-finale sur le circuit principal cette saison pour Gillé, après celle enregistrée la semaine dernière à Tokyo. Sander Gillé joue habituellement aux côtés de Joran Vliegen mais ce dernier est resté dans le Limbourg afin de se préparer pour l'European Open, seul tournoi belge au calendrier ATP qui se tient la semaine prochaine à Anvers. Fabrice Martin, 36 ans, compte sept titres sur le circuit, dont un acquis à Anvers en 2021. Gillé, 31 ans, affiche cinq sacres sur le circuit, tous remportés avec Vliegen entre 2019 et 2021. (Belga)