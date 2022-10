"Je m'excuse auprès de toutes les mamans": Ronaldo fait son mea culpa pour sa coupe de cheveux mythique de 2002

Une coupe de cheveux inoubliable, mais que beaucoup auraient aimé oublier.

À la Coupe du monde 2002, il y a 20 ans tout pile, le monde entier a pu découvrir la coiffure que la future star du tournoi, le brésilien Ronaldo, allait arborer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était surprenant.

Interrogé à ce propos sur l'émission Good Morning Britain, en Angleterre, le Brésilien est revenu sur cette coupe de cheveux légendaire... et s'excuse. "Ma mère et des millions de mères dans le monde, elles me détestent tous pour cette coupe !", explique-t-il. "Encore aujourd'hui, je croise des gens qui ont eu un fils qui voulait la même coupe. Je suis désolé ! Je m'excuse vraiment pour ça !", rigole l'ex-Ballon d'Or.

Pour l'anecdote, cette coupe est née d'un défi avec ses coéquipiers, qui l'ont challengé de garder cette tête à moitié rasée durant tout le Mondial 2002. Manque de chance pour son style, le Brésil a été jusqu'au bout du tournoi.

Et si les paroles s'envolent, les photos restent...