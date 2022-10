DP World Tour - Nicolas Colsaerts et Thomas Detry passent le cut au Masters d'Andalousie

(Belga) Avec une 30e place pour Nicolas Colsaerts et une 42e place pour Thomas Detry, les deux Belges ont réussi à passer le cut au Masters de golf d'Andalousie, épreuve du DP World Tour dotée de 3 millions d'euros, qui se déroule sur le terrain de golf de Valderrama à Sotogrande, en Espagne.

Colsaerts, qui occupait la 21e place après un premier tour de 70 coups, a perdu neuf places vendredi, avec un deuxième tour de 73 coups composé de trois birdies, trois bogeys et un double bogey. Detry, qui était en 91e position partagée après un premier tour de 75 coups, a réalisé un solide deuxième tour de 69 coups après trois birdies et un bogey. Il monte de 49 places et termine la deuxième journée en 42e position. La tête du classement est partagée par l'Australien Min Woo-lee et les deux Espagnols Adrian Otaegui et Angel Hidalgo, qui a réalisé le meilleur tour de la journée avec une carte de 63 coups (huit birdies). Avec un score de 133, soit neuf sous le par, le trio compte trois coups d'avance sur le Suédois Joakim Lagergren.