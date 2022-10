Mondiaux de cyclisme sur piste - Fabio Van Den Bossche médaille de bronze dans la course aux points

(Belga) Fabio Van Den Bossche a décroché la médaille de bronze de la course aux points des championnats du monde de cyclisme sur piste, vendredi à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France.

Le Gantois a terminé 3e avec 64 points derrière le Néerlandais Yoeri Havik, champion du monde avec 76 points, et l'Allemand Roger Kluge, 3e avec 67 points. C'est la première médaille aux Mondiaux pour Fabio Van Den Bossche, 22 ans, qui avait remporté la médaille d'argent de l'omnium à l'Euro 2021 et celle de bronze dans l'Américaine à l'Euro 2022, aux côtés de Robbe Ghys cet été à Munich. "Je suis bien sûr très satisfait de ma prestation", a déclaré Fabio Van Den Bossche après la course. "Je pense que le podium est le juste reflet de la course. Je ne pouvais pas viser mieux que le bronze dans cette course. Yoeri Havik était bien le plus fort" Fabio Van Den Bossche apporte à la Belgique sa deuxième médaille dans ces Mondiaux 2022, sur la piste qui accueillera les JO de Paris en 2024. Jeudi, Lotte Kopecky avait été sacrée championne du monde dans la course a élimination. L'Anversoise est encore en piste vendredi, disputant l'omnium. Elle sera encore au départ de l'Américaine samedi et la course aux points dimanche. Jeudi, Tuur Dens s'était classé 4e du scratch et Nicky Degrendele avait été éliminée en 16es de finale du sprint individuel dames. Mercredi, la Belgique avait fini 8e de la poursuite par équipes. Fabio Van Den Bossche remontera en selle dimanche pour l'Américaine, qu'il disputera avec Lindsay De Vylder. "J'ai encore une journée pour récupérer", dit Fabio Van Den Bossche. "J'ai dû aller chercheroi loin aujourd'hui mais dimanche nous tenterons de finir le plus haut possible".