Mondiaux de cyclisme sur piste - Lotte Kopecky termine 6e de l'omnium

Lotte Kopecky s'est classée 6e de l'omnium dames des championnats du monde de cyclisme sur piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, vendredi en France.

La victoire est revenue à l'Américaine Jennifer Valente, qui s'est imposée avec 118 points devant la Néerlandaise Maike van der Duin (109) et la Portugaise Maria Martins (99). Lotte Kopecky, vice-championne du monde de l'omnium l'an dernier à Roubaix, a totalisé 93 points. Jeudi l'Anversoise a décroché la médaille d'or dans la course à élimination, qu'elle a remportée devant l'Italienne Rachele Barbieri et Jennifer Valente. Lotte Kopecky disputera deux autres épreuves à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le vélodrome qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste des JO de Paris en 2024. La lauréate du Vélo de Cristal, qu'elle a reçu mercredi pour la 3e année de suite, disputera encore l'Américaine samedi et la course aux points dimanche. Vendredi, Fabio Van Den Bossche a apporté une deuxième médaille à la Belgique en montant sur la 3e marche du podium de la course aux points.