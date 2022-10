Moto2 - Barry Baltus 25e sur la grille de départ dimanche à Phillip Island

(Belga) Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) s'élancera dimanche de la 25e place sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie de Moto2, 18e et antépénultième course du championnat du monde, dont les qualifications se sont déroulées samedi sur le circuit de Philipp Island.

Le Warétois de 18 ans a bouclé les 4,448 kilomètres du tracé dans un temps de 1:34.461, à plus de deux secondes de l'Espagnol Fermin Aldeguer, auteur de la pole au guidon de sa Boscoscuro. Ses compatriotes Augusto Fernandez (KTM), leader du championnat, et Alonso López (Boscoscuro) occupent les deux autres positions en première ligne. Vingt-quatrième des essais libres, Baltus a dû passer par la première séance qualificative. Il s'y classait 11e alors que seul le top 4 pouvait disputer la 2e séance qualificative. Il restera ensuite deux rendez-vous avant l'issue de la saison, en Malaisie (23/10) et à Valence (6/11). (Belga)